Kisah Sukses Lado Cuisine: UMKM Menembus Pasar Internasional bersama Master Bagasi

jpnn.com, JAKARTA - Kisah sukses UMKM kuliner Indonesia kembali hadir dari Lado Cuisine. Brand kuliner ini berhasil menembus pasar internasional berkat dukungan platform cross-border e-commerce Master Bagasi.

Didirikan pada masa pandemi, Lado Cuisine awalnya hanya menyasar teman-teman diaspora Indonesia yang sedang mudik ke tanah air.

Berbekal keberanian untuk bangkit di masa sulit, usaha ini perlahan berkembang hingga kini dikenal di mancanegara.

Namun, perjalanan menuju pasar luar negeri tentu tidak mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan regulasi ekspor makanan, terutama ke Australia yang justru menjadi negara dengan basis pelanggan terbesar Lado Cuisine.

Founder sekaligus CEO Master Bagasi Amir Hamzah menyebut bahwa karena tantangan tersebutlah, Master Bagasi hadir di tengah-tengah pemilik brand atau produk asli Indonesia, yakni sebagai jembatan yang menghubungkan produk asli Indonesia dengan diaspora di luar negeri.

"Master Bagasi tidak hanya berfokus untuk menjual produk Indonesia, tetapi memastikan rasa rindu diaspora akan produk Indonesia dapat tersampaikan. Sebaliknya produk Indonesia bisa hadir di panggung dunia karena kita semua tahu bahwa produk lokal juga bisa bersaing dengan produk luar. Kami akan selalu berusaha mendampingi pemilik brand lokal agar produknya bersinar tidak hanya di Indonesia, tetapi sampai mancanegara," ungkap Hamzah.

Baca Juga: Melihat Perjalanan Produk UMKM Tembus Pasar Ekspor via Master Bagasi

Master Bagasi merupakan platform crossborder e-commerce yang bisa diunduh melalui Google Play Store maupun App Store.

Saat ini, lebih dari 20.000 diaspora dan warga dunia dari 130 negara dapat berbelanja lebih dari 10.000 produk terbaik Indonesia dari lebih dari 400 brand local melalui Master Bagasi.