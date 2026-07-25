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JPNN.com - Nasional - Sosial

Kisah Veronika Reni dan PNM Mekaar di Hari Anak Nasional

Sabtu, 25 Juli 2026 – 11:29 WIB
Kisah Veronika Reni dan PNM Mekaar di Hari Anak Nasional - JPNN.COM
Di momentum Hari Anak Nasional 2026, PNM meyakini bahwa mendukung perempuan prasejahtera berarti sekaligus mendukung masa depan anak-anak mereka. Foto dok PNM

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Veronika Reni jadi nasabah PNM Mekaar pertama di Kampung Wae Moto, Nusa Tenggara Timur.

Sejak bergabung dengan PNM Mekaar pada 2020, perempuan yang menghidupi keluarganya dari hasil kebun sayur ini tidak pernah berhenti meyakini satu hal, bahwa jika ia bisa terus berdiri dan berusaha, anaknya, Citra, tidak perlu mengulang perjuangan yang sama. 

Hari ini, Citra duduk di kelas 6 SD Inpres Wae Moto dan selama lima tahun berturut-turut, ia selalu mengisi peringkat pertama di kelasnya.

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Bagi Veronika, setiap rapor yang dibawa Citra pulang adalah bukti bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia.

Sebelum bergabung dengan PNM Mekaar, Veronika adalah satu dari sekian banyak perempuan di pelosok Indonesia yang tahu persis rasanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak, tapi terbentur keterbatasan.

Kebun sayurnya ada, kemauan bekerjanya besar, tetapi modal untuk mengembangkan usaha terasa jauh dari jangkauan.

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Ketika PNM Mekaar pertama kali masuk ke Kampung Wae Moto, Veronika adalah yang pertama mengangkat tangan.

Dia menjadi nasabah pertama di kampungnya, sebuah keputusan yang ia ambil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Citra.

Di momentum Hari Anak Nasional 2026, PNM meyakini bahwa mendukung perempuan prasejahtera berarti sekaligus mendukung masa depan anak-anak mereka.

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TAGS   PNM  PT PNM  PT Permodalan Nasional Madani  hari anak nasional 
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