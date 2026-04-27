JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kisruh Bonus Rp 1 Miliar dari Menteri Ara, Kapten Persib Marc Klok Tanggapi Begini

Senin, 27 April 2026 – 21:17 WIB
Marc Klok. Foto: ileague

jpnn.com - Pemberian bonus Rp 1 miliar untuk Persib Bandung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menuai kontroversi di kalangan Bobotoh.

Bonus tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Persib yang sedang memburu gelar juara ketiga secara beruntun.

Kapten Persib Marc Klok pun angkat bicara soal bonus miliaran rupiah tersebut.

Menurutnya, pemberian bonus kepada pemain merupakan hal yang lumrah dalam sepak bola dan tidak perlu diperdebatkan.

"Iya, itu sangat-sangat bagus kan? Mereka apresiasi kami, apresiasi klub, apresiasi kota. Ini sangat penting."

"Di sepak bola itu hal biasa untuk dapat apresiasi dan bonus," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/4/2026).

Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu mengaku bingung mengapa pemberian bonus menjadi masalah.

Kata dia, hal seperti ini lumrah terjadi di klub Liga 1, bahkan di dunia.

