Kisruh Status WNI Dean James & Nathan Tjoe A On Memanas, Eredivisie Akhirnya Buka Suara

jpnn.com - Polemik status kewarganegaraan dua pemain Timnas Indonesia Dean James dan Nathan Tjoe-A-On memicu kegaduhan di kompetisi sepak bola Belanda.

Sejumlah klub mulai melayangkan protes dan mempertanyakan keabsahan keduanya tampil di liga.

Dean yang kini membela Go Ahead Eagles serta Nathan yang bermain untuk Willem II menjadi sorotan setelah klub lawan mereka, NAC Breda dan TOP Oss, mengajukan keberatan.

Kedua klub tersebut merasa dirugikan seusai menelan kekalahan dan menyoroti status terbaru kedua pemain yang telah menjadi WNI.

NAC Breda lebih dulu mengangkat isu ini setelah kalah dari Go Ahead Eagles.

Tak lama berselang, TOP Oss melakukan langkah serupa terkait Nathan yang tampil bersama Willem II di kompetisi kasta kedua Belanda.

Akar persoalan berkisar pada perubahan kewarganegaraan Dean dan Nathan.

Kedua klub tersebut menilai status sebagai WNI membuat mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemain Uni Eropa, sehingga meminta agar pertandingan yang sudah dimainkan bisa diulang.