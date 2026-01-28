Kita Buat Menyenangkan, Era Baru dari Bernadya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya merilis lagu terbaru yang berjudul 'Kita Buat Menyenangkan' sebagai penanda lahirnya warna musik baru dari dirinya di awal 2026.

Lagu tersebut sekaligus menjadi sebuah pergeseran yang menyisakan teka-teki tentang akhir dari era kegelapannya pada album Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan.

Lahirnya melodi baru Bernadya di awal tahun ini seolah menyimpan kode tentang sebuah era bahagia yang belum sepenuhnya terungkap ke publik.

Baca Juga: Lagu Bernadya Bikin Film Suka Duka Tawa Makin Larut

Transformasi musik Bernadya di awal 2026 seakan menjadi gerbang menuju sebuah rahasia, sebuah langkah berani untuk beranjak dari kegelapan masa lalu menuju sesuatu yang jauh lebih cerah.

"Definisi Kita Buat Menyenangkan di lagu ini terasa sangat literal bagi aku. Ini adalah upaya untuk menghargai setiap momen dan mempergunakan waktu sebaik mungkin, karena aku sadar segalanya mungkin tidak berlangsung lama, sebuah semangat untuk making the most out of it,” ungkap Bernadya, Rabu (28/1).

Perempuan berusia 21 tahun itu mengatakan bahwa bila digambarkan secara visual dan bunyi, lagu Kita Buat Menyenangkan warnanya orange kekuningan.

Jika harus dijelaskan dengan kata-kata, bernuansa nostalgic, mellow, lebih terang dari lagu-lagu sebelumnya, seperti foto-foto lama yang terkena sinar matahari sore.

"Aku ingin lagu ini bisa menjembatani lagu-lagu sebelumnya dengan lagu-lagu yang akan kuperdengarkan nanti dan aku mengajak Petra Sihombing sebagai music producer di lagu Kita Buat Menyenangkan ini. Menurutku Petra Sihombing bisa jadi benang merahnya karena track penutup album pertamaku juga dikerjakan beliau,” jelas Bernadya.