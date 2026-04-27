Kitabisa dan Bakti Barito Berkolaborasi Dukung Pendidikan Perubahan Iklim

jpnn.com, JAKARTA - Kitabisa.org bersama Bakti Barito resmi mengumumkan kolaborasi pembentukan dana abadi dengan target menghasilkan investasi sosial lebih dari Rp13 miliar untuk mendukung pendidikan perubahan iklim di Indonesia.

Kemitraan ini difokuskan pada penguatan program Green Guardians, sebuah inisiatif pendidikan iklim bagi generasi muda.

Program Green Guardians merupakan program pendidikan iklim holistik yang diinisiasi Bakti Barito.

Program ini bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, serta sumber daya yang diperlukan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui peningkatan kesadaran lingkungan.

Ketua Kitabisa, Alfatih Timur, menjelaskan bahwa kolaborasi ini memanfaatkan skema blended finance yang menggabungkan donasi publik, pendanaan lembaga, serta model wakaf produktif untuk menciptakan ekosistem pendanaan berkelanjutan bagi pendidikan iklim.

“Selama lima tahun ke depan, kami akan menggandakan jangkauan dana untuk implementasi program Green Guardians melalui pencocokan (matching) donasi publik dan reinvestasi strategis. Dengan memanfaatkan model wakaf produktif, setiap rupiah yang terkumpul dapat bekerja lebih optimal,” ujar Alfatih Timur, Senin (27/4).

Dalam skema ini, Bakti Barito akan melipatgandakan setiap donasi publik yang masuk, sedangkan Kitabisa.org turut memberikan pendanaan tambahan.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas implementasi pendidikan iklim di sekolah-sekolah Indonesia melalui jangkauan digital Kitabisa serta metodologi program yang terukur dari Bakti Barito.