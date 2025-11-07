KJP Medical Center, Depok Kini Bertransformasi Jadi One-Stop Health & Wellness Center

Jumat, 07 November 2025 – 11:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KJP Medical Center Depok hadir sebagai klinik 24 jam yang mengutamakan pelayanan cepat, ramah, dan berkualitas bagi masyarakat selama lebih dari dua dekade.

Berdiri sejak Maret 2002 di Jl. Kejayaan Blok IX No. 4, Abadijaya, Sukmajaya, Depok, klinik itu terus berinovasi menjadi one-stop health & wellness center yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga menjaga kualitas hidup pasiennya.

Manager Operasional Klinik KJP Medical Center Puji Rahmawati S. AB mengungkapkan sejak awal berdirinya, pihaknya memegang prinsip utama: semua orang berhak mendapatkan layanan kesehatan terbaik tanpa harus menunggu lama.

“Motivasi kami adalah membantu masyarakat menangani masalah kesehatan dengan pelayanan terbaik yang mudah dijangkau,” ujar Puji dikutip, Jumat (7/11).

Indikator keberhasilan klinik ini sederhana—pasien tidak antre lama, obat sesuai keluhan, dan pulang dalam kondisi lebih baik.

Fasilitas 24 jam yang disediakan mencakup Instalasi Gawat Darurat (IGD), dokter umum, dan instalasi farmasi yang selalu siap melayani setiap saat.

Baca Juga: Inovasi SKCK Mobile dan Klinik Kesehatan Polresta Bandar Lampung Dipuji Kapolda

Tak hanya itu, KJP menerapkan pendekatan pelayanan yang lebih hangat: staf klinik aktif berkeliling membantu pendaftaran dan menemani pasien selama proses pemeriksaan.

“Kami ingin pasien merasa nyaman, seperti berbicara dengan teman sendiri,” jelas Puji.