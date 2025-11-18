Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KJRI Guagzhou Berhasil Negosiasi Pemulangan Reni Rahmawati, Korban TPPO dari Sukabumi

Selasa, 18 November 2025 – 18:23 WIB
KJRI Guagzhou Berhasil Negosiasi Pemulangan Reni Rahmawati, Korban TPPO dari Sukabumi - JPNN.COM
Reni Rahmawati, wanita asal Sukabumi yang menjadi korban TPPO berpelukan dengan ibunya setelah berhasil dipulangkan dari Guangzhou, Cina, oleh Polda Jabar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, SUKABUMI - Perempuan asal Sukabumi yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Reni Rahmawati sore ini kembali ke pangkuan keluarga setelah 6 bulan berada di Guangzho, Cina.

Di negeri Tirai Bambu itu, Reni menjadi istri dari seorang warga negara Tiongkok.

Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan Reni baru tiba di Indonesia pada Selasa (18/11/2025). Ia dijemput oleh dua penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar.

Baca Juga:

"Teh Reni sekarang sekarang telah jadi orang bebas, dan kami kepolisian langsung menjemput ke sana. Dua orang anggota kami berangkat ke Guangzhou dan hari ini telah tiba di sini Alhamdulillah," kata Rudi di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Suasana haru menyelimuti saat Reni bertemu dengan kedua orang tuanya. Reni tak kuasa menahan air matanya dan berpelukan dengan ibunya.

Rudi menuturkan, Reni merupakan korban TPPO dengan modus ditawari pekerjaan dengan gaji Rp 15-30 juta perbulan oleh sekelompok pria. Namun, pada kenyataannya ia malah dijual dan dinikahi oleh pria di sana.

Baca Juga:

"Mereka telah memperdaya dan sebagainya, sehingga teh Reni terperdaya untuk tawaran sebuah pekerjaan Di China sana, dan akhirnya dinikahi di sana, Ya kalau Indonesia-nya ilegal," ungkapnya.

Pihak keluarga pun membuat laporan kepolisian terkait Reni yang dinyatakan hilang. Penyelidikan dilakukan dan diketahui jika Reni berada di Tiongkok.

Reni Rahmawati, korban TPPO asal Sukabumi, berhasil dipulangkan dari Guangzhou setelah enam bulan terjebak jaringan perdagangan orang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Reni Rahmawati  KJRI Guagzhou  korban tppo  WNI korban TPPO  Korban TPPO dari Sukabumi 
BERITA RENI RAHMAWATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp