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JPNN.com - Kriminal

KKB Bakar Pesawat Milik AMA, Nasib Pilot-Penumpang Belum Diketahui

Jumat, 03 Juli 2026 – 04:50 WIB
KKB Bakar Pesawat Milik AMA, Nasib Pilot-Penumpang Belum Diketahui - JPNN.COM
Pesawat AMA yang dibakar KKB di Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Kamis (2/7/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi

jpnn.com, JAYAPURA - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar pesawat milik AMA di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis.

Kapolres Yahukimo AKBP Zet Salino menyatakan belum mengetahui kondisi pesawat AMA dengan kode penerbangan PK-RCY itu, termasuk nasib pilot dan penumpangnya.

"Hingga kini kami masih mengumpulkan data terkait insiden tersebut, termasuk rencana evakuasi terhadap para korban," kata Kapolres ketika dihubungi.

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Ia mengatakan untuk mencapai TKP di Balinggama hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat yang ditempuh sekitar 30 menit dari Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo.

"Karena itu, kami masih terus mengumpulkan informasi terkait insiden tersebut, termasuk nasib pilot dan para penumpang pesawat," kata Zet Salino.

Data yang dihimpun mengungkapkan pesawat yang dibakar KKB itu dipiloti Nicholas F. Goselin, berkebangsaan Amerika Serikat.

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Pesawat itu terbang dari Wamena menuju Balinggama dengan membawa tujuh penumpang.

Ketujuh penumpang pesawat AMA tujuan Balinggama itu adalah Eston Sobolim, Kluenang Sobolim, Toni Balingga, ‎Elina Sobolim,??????? Ona Sobolim, Lisenia Balingga, dan??????? Vaince Amo Hoso. (ant/jpnn)

Polisi membenarkan KKB membakar pesawat milik AMA. Nasib pilot dan penumpangnya belum diketahui.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

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TAGS   KKB  kelompok kriminal bersenjata  pilot  KKB bakar pesawat 
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