JPNN.com - Kriminal

KKB Berulah Lagi, Bakar Gedung SMP di Kiwirok, Lihat

Selasa, 14 Oktober 2025 – 02:22 WIB
Bangunan gedung SMP Kiwirok yang dibakar KKB, Senin (13/10). (ANTARA/HO-Satgas Damai Cartenz)

jpnn.com - Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB kembali berulah di Papua Pegunungan dengan membakar sebuah sekolah.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan bahwa KKB membakar gedung sekolah di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Informasi yang dia terima menyebutkan bahwa KKB Kodap XV Ngalum Kupel pada Senin pagi (13/10) membakar bangunan gedung SMP Kiwirok.

"Sebelumnya Selasa (7/10) KKB juga membakar bangunan yang ada di SMP Kiwirok yang kini sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat belajar mengajar," kata Brigjen Faizal di Jayapura.

Menurut dia, bangunan SMP Negeri Kiwirok sudah tidak digunakan sejak tahun 2021.

"Akibatnya para pelajar saat ini bersekolah di SMP Oksibil, yang berada di ibu kota Kabupaten Pegunungan Bintang," ucapnya.

Menurut dia, saat anggota satgas ke TKP sempat terjadi kontak senjata api sehingga menyebabkan anggota KKB kabur ke arah Kampung Kotobib.

Setelah memastikan aman, tim gabungan TNI-Polri menyambangi pengungsi yang ada di Balai Desa Polobakon untuk memberikan keamanan.

Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB kembali berulah di Papua Pegunungan dengan membakar sebuah gedung SMP setempat.

TAGS   KKB  bakar gedung  SMP  Kiwirok  Satgas Damai Cartenz  Brigjen Faizal Ramadhani 
