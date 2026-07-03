KKB: Kami yang Menembak Pilot Pesawat AMA

jpnn.com, JAKARTA - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau KKB mengeklaim menembak pilot berpaspor Amerika Serikat (AS) Nicholas F. Gosselin.

Nicholas menjadi pilot pesawat milik PT AMA Air yang dibakar di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis.

"Kami bertanggung jawab atas penembakan terhadap Nicholas F. Gosselin," kata Juru Bicara (Jubir) TPNPB-OPM Sebby Sambom melalui layanan pesan, Jumat (3/7).

TPNPB-OPM melalui Kodap XVI Yahukimo dari Kompi Bakusip juga mengeklaim sebagai pihak yang menyerang pesawat perintis milik PT AMA Air.

"Pembakaran satu unit pesawat milik maskapai penerbangan Indonesia milik PT AMA di Kampung Balinggama,” kata Sebby.

Menurutnya, penembakan pilot pesawat dilakukan atas perintah Elkius Kobak yang memimpin TPNPB-OPM di Yahukimo.

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Dia mengatakan perintah penembakan muncul karena ultimatum larangan terbang pesawat sipil di Papua telah dilanggar.

"Pesawat-pesawat sipil selalu melakukan pendoropan pasukan dan logistik militer Indonesia di pedalaman Papua untuk melakukan operasi militer yang telah menewaskan banyak warga sipil Orang Asli Papua,” imbuhnya.