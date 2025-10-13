Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Kiwirok

Senin, 13 Oktober 2025 – 20:12 WIB
KKB Kembali Bakar Gedung Sekolah di Kiwirok - JPNN.COM
Bangunan gedung SMP Kiwirok yang dibakar KKB, Senin (13/10). (ANTARA/HO-Satgas Damai Cartenz)

jpnn.com, JAYAPURA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel kembali membakar gedung sekolah di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan pembakaran bangunan gedung SMP Kiwirok tersebut terjadi pada Senin pagi (13/10).

"Sebelumnya Selasa (7/10) KKB juga membakar bangunan yang ada di SMP Kiwirok yang kini sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat belajar mengajar," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani, di Jayapura, Senin.

Baca Juga:

Menurut dia, bangunan SMP Negeri Kiwirok sudah tidak digunakan sejak 2021.

"Akibatnya para pelajar saat ini bersekolah di SMP Oksibil, yang berada di ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang, "kata Brigjen Pol Faizal.

Menurut dia, saat anggota ke TKP sempat terjadi kontak senjata api sehingga menyebabkan anggota KKB kabur ke arah Kampung Kotobib.

Baca Juga:

Setelah memastikan aman, tim gabungan TNI-Polri menyambangi pengungsi yang ada di Balai Desa Polobakon untuk memberikan keamanan.

"TNI-Polri akan terus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum terhadap kelompok yang mengancam keamanan masyarakat dan memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Rahmadani.(antara/jpnn)

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali membakar gedung sekolah di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KKB  KKB bakar gedung sekolah  Kiwirok 
BERITA KKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp