KKB Lekagak Talenggen Bakar Rumah Warga, TNI Buru Pelaku

jpnn.com, NABIRE - Prajurit TNI memburu para pelaku pembakaran rumah warga di Kampung Muara, Distrik Pogoma, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna mengatakan peristiwa tersebut diduga dilakukan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap III/Puncak atau KKB yang dipimpin Lekagak Talenggen.

“Tim patroli langsung bergerak cepat ke lokasi setelah menerima laporan warga untuk mengamankan situasi,” katanya saat dihubungi dari Nabire, Senin.

Baca Juga: Anggota KKB Pelaku Penembakan Tito Karnavian Nekat Tabrak Kendaraan Petugas

Dia menjelaskan aksi pembakaran yang terjadi pada Senin pagi itu memicu kepanikan warga sehingga sebagian masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Tim patroli Koops TNI Habema kemudian melakukan penyisiran di sekitar kampung dan area muara guna memastikan keberadaan pelaku serta mencegah potensi gangguan lanjutan.

Berdasarkan pantauan pesawat nirawak (drone), lanjut dia, terdeteksi sejumlah orang tidak dikenal membawa senjata api di sekitar lokasi kejadian, sehingga aparat masih terus melakukan pengejaran.

Baca Juga: Anggota KKB Pembunuh 2 Personel Brimob Ditembak Mati

“TNI akan meningkatkan patroli keamanan guna mencegah aksi serupa dan memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Selain pengamanan, personel Satgas juga membantu warga terdampak serta melakukan pendataan terhadap kerusakan akibat pembakaran.