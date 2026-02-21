KKB Pimpinan Aibon Kogoya Berulah Lagi di Makimi, 2 Orang Tewas Dibakar

jpnn.com - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya berulah lagi.

Kali ini mereka menyerang pos milik PT. Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, hingga menyebabkan dua orang tewas.

"Memang benar KKB telah melakukan penyerangan ke pos milik PT Kristalin yang bergerak di penambangan emas hingga menyebabkan dua orang meninggal dengan cara dibakar," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu yang dihubungi ANTARA dari Jayapura, Sabtu (21/2/2026).

AKBP Samuel mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah korban itu warga sipil atau aparat keamanan karena kondisi jenazah yang sudah tidak utuh.

Dia menjelaskan bahwa insiden penyerangan itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.00 WIT.

Begitu mendapat laporan, tim dari Nabire langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) yang ditempuh sekitar satu jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat.

Setibanya di TKP, kata Samuel, anggota tim langsung mengamankan warga dan mengevakuasi kedua jenazah ke Nabire untuk dilakukan otopsi guna memastikan identitas korban.

Ketika ditanya apakah ada senjata api yang hilang, Kapolres Nabire mengaku belum bisa memastikan karena masih diselidiki.