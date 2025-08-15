Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

KKB Serang Anggota Brimob Secara Brutal, Ini Hasil Olah TKP

Jumat, 15 Agustus 2025 – 04:00 WIB
KKB Serang Anggota Brimob Secara Brutal, Ini Hasil Olah TKP - JPNN.COM
Personel Satgas Operasi Damai Cartenz saat mengevakuasi jenazah Brigpol Muhammad Arif Maulana (34) dan Bripda Nelson Runaki (26). Kedua korban gugur akibat diserang oleh KKB pimpinan Aibon Kogoya saat bertugas di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire pada Rabu (13/8/2025). (ANTARA/HO-Humas Satgas Damai Cartenz)

jpnn.com, JAYAPURA - Anggota Brimob Batalyon C Nabire diserang secara brutal oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya.

Dua anggota Brimob yang tewas atas nama Brigpol Muhammad Arif Maulana (34) dan Bripda Nelson Runaki (26) saat tengah melaksanakan tugas di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire pada Rabu (13/8) sekitar pukul 10.50 WIT.

Personel Satgas Operasi Damai Cartenz melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Baca Juga:

"Hasil olah TKP mengungkapkan para pelaku diduga anggota KKB kelompok Aibon Kogoya. Pelaku menembaki kedua korban, tembakan tersebut langsung melumpuhkan Bripda Nelson yang jatuh di lokasi, sementara Brigpol Arif juga menjadi sasaran," kata Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani didampingi Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Adarma Sinaga dalam rilis yang diterima, Kamis.

Saksi sempat melihat dua orang tak dikenal bersenjata laras panjang, berambut gimbal, dan mengenakan celana pendek, menuruni bukit di sisi kanan lokasi kejadian.

Penyerangan tersebut juga mengakibatkan hilangnya dua pucuk senjata panjang AK-101, enam magasin, serta satu rompi antipeluru.

Baca Juga:

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain sembilan selongsong peluru kaliber 7,62 mm, sembilan selongsong peluru kaliber 5,56 mm, dua telepon seluler milik korban, headset, serta satu proyektil yang ditemukan pada tubuh Brigpol Arif Maulana.

Brigjen Faizal menyebut kedua korban dikenal sebagai sosok polisi yang senang bersosialisasi dan ramah kepada masyarakat.

Dua pucuk senjata panjang AK-101, enam magazin, dan satu rompi antipeluru milik anggota Brimob hilang diduga dibawa kabur KKB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KKB  Brimob  Satgas Damai Cartenz  KKB Papua 
BERITA KKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp