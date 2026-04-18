KKI Gelar Seleknas 2026, OSO Ajak Atlet Junjung Sportivitas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat KKI, Oesman Sapta Odang (OSO) mengajak seluruh pihak menjaga sportivitas dalam Seleksi Nasional (Seleknas) dan Pelatihan Nasional (Pelatnas) 2026 menuju Kejuaraan Nasional PB FORKI.

Kegiatan yang digagas Pengurus Pusat Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) itu melibatkan atlet-atlet potensial dari berbagai daerah di Indonesia itu dibuka di Jakarta, Sabtu (18/4).

Menurut OSO, kejujuran dalam penilaian merupakan kunci dalam mencetak atlet berprestasi.

“Yang nanti dibutuhkan adalah kejujuran wasit dalam menilai, baik wasit KKI maupun wasit nasional. Semua mengharapkan karate ini adalah sportivitas,” ujar OSO.

Lebih lanjut, OSO menegaskan, atlet KKI selalu siap menghadapi kompetisi.

Namun, dia tidak menampik adanya dinamika dalam pertandingan, termasuk potensi kecurangan yang harus dihindari.

“Terus terang saja, atlet KKI dari dulu itu siap terus, tidak pernah tidak siap. Kalau ada kalah menang itu biasa. Ada juga kecurangan-kecurangan, tetapi tidak setuju. Atlet tidak boleh curang, wasit juga tidak boleh curang,” tegasnya.

OSO menambahkan belum menetapkan target khusus bagi dewan guru baru.