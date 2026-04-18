JPNN.com - Olahraga - All Sport

KKI Gelar Seleknas 2026, OSO Ajak Atlet Junjung Sportivitas

Sabtu, 18 April 2026 – 20:31 WIB
Ketum Pengurus Pusat KKI, Oesman Sapta Odang (OSO) saat hadir pada Seleknas dan Pelatnas 2026 Kejuaraan Nasional PB FORKI (Foto: Dok PB FORKI)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat KKI, Oesman Sapta Odang (OSO) mengajak seluruh pihak menjaga sportivitas dalam Seleksi Nasional (Seleknas) dan Pelatihan Nasional (Pelatnas) 2026 menuju Kejuaraan Nasional PB FORKI. 

Kegiatan yang digagas Pengurus Pusat Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia (KKI) itu melibatkan atlet-atlet potensial dari berbagai daerah di Indonesia itu dibuka di Jakarta, Sabtu (18/4).

Menurut OSO, kejujuran dalam penilaian merupakan kunci dalam mencetak atlet berprestasi.

“Yang nanti dibutuhkan adalah kejujuran wasit dalam menilai, baik wasit KKI maupun wasit nasional. Semua mengharapkan karate ini adalah sportivitas,” ujar OSO.

Lebih lanjut, OSO menegaskan, atlet KKI selalu siap menghadapi kompetisi. 

Namun, dia tidak menampik adanya dinamika dalam pertandingan, termasuk potensi kecurangan yang harus dihindari.

“Terus terang saja, atlet KKI dari dulu itu siap terus, tidak pernah tidak siap. Kalau ada kalah menang itu biasa. Ada juga kecurangan-kecurangan, tetapi tidak setuju. Atlet tidak boleh curang, wasit juga tidak boleh curang,” tegasnya.

OSO menambahkan belum menetapkan target khusus bagi dewan guru baru. 

TAGS   Wasit  OSO  Oesman Sapta Odang  Atlet  karate 
