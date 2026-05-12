Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

KKI Soroti Dua Jenis Galon Guna Ulang dengan Standar Keamanan Berbeda

Selasa, 12 Mei 2026 – 13:55 WIB
KKI Soroti Dua Jenis Galon Guna Ulang dengan Standar Keamanan Berbeda - JPNN.COM
Galon Guna Ulang. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyoroti praktik produsen air minum dalam kemasan (AMDK) yang mengedarkan dua jenis galon guna ulang dengan standar keamanan berbeda, tetapi dijual kepada konsumen dengan harga yang sama.

Ketua KKI David Tobing, mengatakan kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari konsumen mengenai kesetaraan kualitas dan keamanan produk yang mereka terima.

"Mengapa produsen yang sama mengedarkan dua standar keamanan kemasan yang berbeda? Konsumen mempertanyakan diskriminasi kualitas dan keamanan kemasan yang beredar ini," kata David dalam konferensi pers di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga:

Menurut David, selama bertahun-tahun galon guna ulang yang beredar di Indonesia didominasi oleh galon berbahan polikarbonat yang mengandung Bisphenol A (BPA).

Sejak 2019, produsen AMDK tersebut mulai memperkenalkan galon berbahan Polyethylene Terephthalate (PET) yang bebas BPA, dengan distribusi awal terbatas dan mulai diperluas ke Pulau Jawa pada 2024.

Berdasarkan 250 laporan pengaduan konsumen di tujuh kota besar yang dihimpun KKI selama Maret hingga April 2026, sebanyak 62 persen responden mengaku mengetahui adanya perbedaan kedua jenis galon tersebut.

Baca Juga:

David menegaskan konsumen merasa berhak memperoleh produk dengan kualitas yang setara apabila harga yang dibayarkan sama.

Selain persoalan perbedaan material, KKI juga mencatat 92 persen konsumen mengaku menerima galon polikarbonat yang telah digunakan lebih dari satu tahun, dengan kondisi 30 persen kusam atau berlumut dan 18 persen mengalami retak.

KKI menyoroti dua jenis galon guna ulang dengan standar keamanan berbeda yang dijual dengan harga sama..

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KKI  Galon Guna Ulang  standar keamanan  AMDK 
BERITA KKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp