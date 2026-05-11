Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

KKI Ungkap Bahaya Pengunaan Galon Isi Ulang Tua

Senin, 11 Mei 2026 – 08:00 WIB
KKI Ungkap Bahaya Pengunaan Galon Isi Ulang Tua - JPNN.COM
Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menegaskan pentingnya aturan pembatasan masa pakai galon air mineral. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menegaskan pentingnya aturan pembatasan masa pakai galon air mineral.

Ketua KKI David Tobing mengatakan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi peluruhan zat kimia berbahaya Bisphenol A (BPA) ke dalam air minum.

David mengaku masih marak peredaran galon guna ulang berusia tua (ganula) di pasaran.

Baca Juga:

"Sebanyak 92 persen konsumen melaporkan masih menerima ganula yang rentan meluruhkan BPA ke dalam air minum," kata David di Jakarta, Minggu (10/5).

Rudi menjelaskan negara lain seperti Uni Eropa juga telah mengambil langkah tegas dengan melarang total penggunaan BPA dalam bahan kontak pangan yang akan berlaku efektif per Juli 2026.

Larangan tersebut, lanjutnya, dikeluarkan menyusul temuan otoritas keamanan pangan Eropa (EFSA) mengenai bahaya paparan kronis BPA.

Baca Juga:

Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih memperbolehkan penggunaan BPA dan baru mewajibkan pelabelan peringatan BPA dengan masa tenggang hingga 2028.

“Di Eropa, galon BPA itu sudah dilarang per Juli tahun ini. Sayangnya aturan di Indonesia, pelabelan itu baru diwajibkan di tahun 2028. Selain itu, ada kekosongan regulasi masa pakai,” katanya.

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menegaskan pentingnya aturan pembatasan masa pakai galon air mineral.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   polikarbonat  galon  BPA  KKI  konsumen 
BERITA POLIKARBONAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp