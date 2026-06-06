KKP Genjot Swasembada Garam Industri Lewat Program K-SIGN di Rote Ndao

jpnn.com, ROTE NDAO - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai upaya mewujudkan swasembada garam nasional pada 2027.

Program strategis tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor garam industri yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

KKP menjelaskan kebutuhan garam nasional terus meningkat setiap tahun. Pada 2024, kebutuhan garam nasional mencapai sekitar 4,8 juta ton, sementara lebih dari 55 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor.

Dalam lima tahun terakhir, Indonesia rata-rata mengimpor lebih dari 2,6 juta ton garam per tahun, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri yang memerlukan spesifikasi kualitas tinggi.

Melalui pembangunan K-SIGN, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan garam nasional sekaligus mendukung target swasembada sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

“Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao adalah jawaban atas kebutuhan strategis bangsa. Program ini bukan hanya pusat produksi garam, tetapi juga simbol kemandirian, keberlanjutan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir Indonesia,” demikian pernyataan KKP dalam siaran pers, Sabtu (6/6).

KKP menegaskan garam merupakan komoditas strategis yang tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi bahan baku penting bagi berbagai sektor industri.

Di sektor pangan, garam digunakan dalam produksi makanan olahan, kecap, saus, makanan kaleng, hingga minuman elektrolit. Sementara di sektor industri kimia dan manufaktur, garam dimanfaatkan untuk produksi soda kaustik, klorin, kaca, sabun, deterjen, tekstil, serta pengolahan logam dan kulit.