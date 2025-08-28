Klarifikasi Kabar yang Beredar, Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Terkini

Kamis, 28 Agustus 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano mengungkap kondisi terkini setelah sempat dikhawatirkan oleh penggemar.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyebut kabar tentang kondisinya yang menurun tidak benar.

Adapun rumor tersebut beredar seusai momen Vidi Aldiano turun panggung dituntun oleh Deddy Corbuzier.

Baca Juga: Vidi Aldiano Yakin Al Ghazali dan Alyssa Daguise Punya Keturunan Rupawan

"Klarifikasi berita yang kurang akurat tentang kesehatan gue," ungkap Vidi Aldiano, Rabu (27/8).

Suami Sheila Dara itu memastikan bahwa keadaannya kini baik-baik saja.

Meski masih pemulihan kanker ginjal, Vidi Aldiano merasa kondisinya dalam keadaan sehat.

Baca Juga: Vidi Aldiano Akhirnya Beri Pernyataan Soal Masalah yang Dihadapi

"I am fine Insyaallah,” jelas pemilik album Persona itu.

Vidi Aldiano menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terus memperhatikan dirinya.