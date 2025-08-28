Close Banner Apps JPNN.com
Klarifikasi Kabar yang Beredar, Vidi Aldiano Ungkap Kondisi Terkini

Kamis, 28 Agustus 2025 – 09:09 WIB
Vidi Aldiano. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano mengungkap kondisi terkini setelah sempat dikhawatirkan oleh penggemar.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyebut kabar tentang kondisinya yang menurun tidak benar.

Adapun rumor tersebut beredar seusai momen Vidi Aldiano turun panggung dituntun oleh Deddy Corbuzier.

"Klarifikasi berita yang kurang akurat tentang kesehatan gue," ungkap Vidi Aldiano, Rabu (27/8).

Suami Sheila Dara itu memastikan bahwa keadaannya kini baik-baik saja.

Meski masih pemulihan kanker ginjal, Vidi Aldiano merasa kondisinya dalam keadaan sehat.

"I am fine Insyaallah,” jelas pemilik album Persona itu.

Vidi Aldiano menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terus memperhatikan dirinya.

