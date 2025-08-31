Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Crypto - Siaran Pers

Klarifikasi Konten Menyesatkan, BROGX Siap Ambil Langkah Hukum

Minggu, 31 Agustus 2025 – 19:02 WIB
Klarifikasi Konten Menyesatkan, BROGX Siap Ambil Langkah Hukum - JPNN.COM
BROGX akan tempuh jalur hukum atas konten palsu yang catut nama perusahaan di media sosial. Foto: BROGX

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi digital BROGX menyatakan sikap tegas terhadap penyebaran informasi palsu yang mencatut nama perusahaan di media sosial.

Salah satu akun Facebook bernama Lawan Penipuan Online diketahui mempublikasikan konten menyesatkan yang merugikan reputasi BROGX.

CEO BROGX, Jonathan Reed menyebut konten tersebut tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata.

Baca Juga:

“Konten semacam ini tidak hanya berpotensi menyesatkan persepsi publik secara serius, tetapi juga merusak reputasi bisnis BROGX,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/8).

Menurut Reed, sejak awal berdiri BROGX telah menjunjung tinggi prinsip operasional yang sah dan patuh terhadap regulasi.

“Kami selalu mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang beredar di media sosial itu jelas fitnah dan tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Baca Juga:

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang tersebar di internet.

Hoaks dan fitnah sangat mudah menjadi lahan subur bagi penipuan online. Tindakan penyebaran berita bohong tidak hanya merusak iklim industri digital, tetapi juga dapat menyesatkan pengguna dalam mengambil keputusan,” katanya.

BROGX akan tempuh jalur hukum atas konten palsu yang catut nama perusahaan di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BROGX  cryptocurrency  hoaks  Penipuan Online 
BERITA BROGX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp