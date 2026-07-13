Klasemen Akhir VNL 2026 Wanita & Jadwal 8 Besar di China

jpnn.com - OSAKA – Week 3 alias pekan terakhir Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita yang sarat drama selesai dan berakhir tragis buat Polandia.

Tim yang dalam selalu masuk semifinal dalam tiga musim terakhir tersebut, gagal menembus perempat final VNL 2026.

Polandia hanya finis di urutan ke-8 dan lantaran tuan rumah 8 Besar China tak termasuk Top 8 di klasemen akhir reguler, maka Polandia harus memberikan tempatnya untuk keistimewaan hak tuan rumah.

Dramatis! Polandia gagal ke perempat final setelah di partai terakhir reguler mereka kalah 2-3 (25-20, 25-14, 19-25, 21-25, 13-15) dari Jepang, Minggu (12/7).

Laga Jepang vs Polandia itu bak ‘final’ buat tiket 8 Besar. Andai Polandia menang, Jepang yang tersingkir.

“Di dua set pertama, kami pikir kami sudah mengendalikan semuanya, tetapi kemudian Jepang mulai bermain jauh lebih baik, sementara kami melakukan beberapa kesalahan dan tidak dapat menyelesaikan serangan kami,” tutur outside hitter Polandia Julita Piasecka.

“Ini adalah kekalahan yang sangat besar bagi kami, jadi, tentu saja, emosi sedang buruk saat ini,” imbuhnya.

Polandia pun harus pasrah hanya jadi penonton The Finals (perempat final dan seterusnya) 2026.