Klasemen Akhir Week 1 VNL 2026 Pria: Brasil & Jepang Perkasa

jpnn.com - BRASILIA - Brasil dan Jepang menjadi tim yang tak terkalahkan selama Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria yang berlangsung di Brasil, Kanada, dan China.

Jepang yang bermain di China, main empat kali menang empat kali dengan mencatat satu kali menang 3-0, dua kali menang 3-1, dan satu kali menang 3-2.

Persis sama dengan Jepang, Brasil yang menjadi salah satu tuan rumah pekan pertama ini juga satu kali menang 3-0, dua kali menang 3-1, dan satu kali menang 3-2. Brasil hanya unggul rasio poin dari Jepang.

"Memenangi empat pertandingan di pekan pertama sungguh hal yang luar biasa buat kami," ujar Kapten Jepang Yuki Ishikawa setelah timnya mengalahkan Slovenia di pertandingan ke-4.

Pada Week 2 VNL 2026 Putra 24-28 Juni, Jepang akan ke Prancis, bergabung bersama tuan rumah, lalu ada Amerika Serikat, Serbia, Iran, dan Kuba.

Di Prancis, Jepang akan meladeni Serbia, Iran, AS, dan tuan rumah.

Pekan ini VNL 2026 menghadirkan persaingan di sektor wanita di Turki, Filipina, dan Thailand pada 17-21 Juni. (vw/jpnn)

Klasemen Week 1 VNL 2026 Pria

Masing-masing tim mendapat jatah 12 kali main. Peringkat 1-8 ke perempat final, ranking ke-18 terdegradasi. volleyballworld