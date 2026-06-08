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Klasemen Akhir Week 1 VNL 2026 Wanita: Aduh, Thailand!

Senin, 08 Juni 2026 – 09:13 WIB
Klasemen Akhir Week 1 VNL 2026 Wanita: Aduh, Thailand! - JPNN.COM
Thailand saat menghadapi Ceko di Week 1 VNL 2026 Wanita. Foto: volleyballworld

jpnn.com - JAKARTA - Jepang gagal menggusur Brasil dari puncak klasemen Volleyball Nations League atau VNL 2026 Wanita.

Itu lantaran Mayu Ishikawa dan kawan-kawan hanya menang 3-2 dari tuan rumah Pool 1 Week 1, Kanada, di Quebec City, Senin (8/6) pagi WIB.

Kemenangan 3-2 mendapat ganjaran dua poin, dan satu poin untuk yang kalah.

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Menang 3-1 apalagi 3-0 bernilai tiga poin, kosong buat yang kalah.

Jepang dan Brasil menjadi dua tim yang tersisa belum terkalahkan di VNL 2026.

Nilai kedua tim sama-sama 11, tetapi Brasil unggul rasio poin.

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Di papan bawah, kontestan VNL yang laing dekat dengan Indonesia, Thailand, belum merasakan kemenangan. Senasib dengan Republik Dominika.

Thailand punya kesempatan di Week 2 (17-21 Juni) saat menjadi tuan rumah Pool 6 yang juga berisi Ukraina, Bulgaria, Kanada, Belanda, dan Polandia.

Week 1 VNL 2026 Wanita usai. Cek klasemen di sini. Pekan ini ada Week 1 VNL 2026 Pria.

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TAGS   VNL 2026  klasemen VNL 2026  VNL 2026 Wanita  VNL 2026 Putri 
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