Klasemen ASEAN Hyundai Cup 2026 Setelah Malaysia Berpesta Gol

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Malaysia memimpin klasemen Grup B ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 setelah berpesta gol di Kuala Lumpur Football Stadium, Selasa (28/7) malam.

Menjamu Laos, Malaysia menang 4-0. Itu kemenangan kedua tim asuhan Tan Cheng Hoe di penyisihan grup, setelah di MD1 menang dari tuan rumah Myanmar 2-1.

Sementara itu, Myanmar pun membuka peluang menuju semifinal, setelah memetik kemenangan dari tuan rumah Filipina 4-1 kemarin.

Pada match berikutnya di Grup B, Malaysia akan bertamu ke kandang Thailand, sedangkan Laos menjamu Filipina. Myanmar istirahat.

Sementara itu, dari Grup A, big match akan hadir pada Jumat (31/7) saat tuan rumah Vietnam menyambut Singapura.

Laga tersebut akan membuat klasemen berguncang.

Pada hari yang sama, Timor Leste meminjam Chonburi Stadium untuk menjamu Timnas Indonesia. (auf/jpnn)

Klasemen ASEAN Hyundai Cup 2026

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