Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Klasemen ASEAN Hyundai Cup 2026 Setelah Malaysia Berpesta Gol

Rabu, 29 Juli 2026 – 07:07 WIB
Klasemen ASEAN Hyundai Cup 2026 Setelah Malaysia Berpesta Gol - JPNN.COM
Para pemain Malaysia merayakan salah satu gol yang bersarang ke gawang Laos pada penyisihan Grup B ASEAN Hyundai Cup 2026 di Kuala Lumpur, Selasa (28/7). Foto: Glenn Guan/The Star

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Malaysia memimpin klasemen Grup B ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 setelah berpesta gol di Kuala Lumpur Football Stadium, Selasa (28/7) malam.

Menjamu Laos, Malaysia menang 4-0. Itu kemenangan kedua tim asuhan Tan Cheng Hoe di penyisihan grup, setelah di MD1 menang dari tuan rumah Myanmar 2-1.

Sementara itu, Myanmar pun membuka peluang menuju semifinal, setelah memetik kemenangan dari tuan rumah Filipina 4-1 kemarin.

Baca Juga:

Pada match berikutnya di Grup B, Malaysia akan bertamu ke kandang Thailand, sedangkan Laos menjamu Filipina. Myanmar istirahat.

Sementara itu, dari Grup A, big match akan hadir pada Jumat (31/7) saat tuan rumah Vietnam menyambut Singapura.

Laga tersebut akan membuat klasemen berguncang.

Baca Juga:

Pada hari yang sama, Timor Leste meminjam Chonburi Stadium untuk menjamu Timnas Indonesia. (auf/jpnn)

Klasemen ASEAN Hyundai Cup 2026
Klasemen ASEAN Hyundai Cup 2026 Setelah Malaysia Berpesta Golaseanutdfc

Laga berikutnya di ASEAN Hyundai Cup 2026 melibatkan Timnas Indonesia. Cek di sini.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ASEAN Hyundai Cup 2026  Malaysia  Piala AFF 2026  Laos  Myanmar  Timnas Indonesia 
BERITA ASEAN HYUNDAI CUP 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp