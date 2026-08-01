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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Klasemen Grup Piala AFF 2026: Bukan Indonesia yang di Puncak

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 07:14 WIB
Klasemen Grup Piala AFF 2026: Bukan Indonesia yang di Puncak - JPNN.COM
Vietnam vs Singapura di penyisihan Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026. Foto: aseanutdfc

jpnn.com - HANOI - Singapura meraih poin krusial saat bertandang ke kandang Vietnam pada pertemuan di penyisihan Grup A Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026.

Pertarungan sengit di Stadion Nasionl My Dinh, Hanoi, Jumat (31/7) malam WIB itu berakhir imbang tanpa gol.

"Tim tuan rumah mendominasi, terutama di 45 menit pertama, tetapi tidak mampu menembus pertahanan kiper Singapura, Izwan Mahbud, meskipun dua kali membentur mistar gawang. Hasil itu membuat tim asuhan Gavin Lee (Singapura) tetap berada di posisi teratas klasemen," kupasan di halaman ASEAN United FC Home.

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"Singapura mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan pertama mereka di Grup A, unggul satu poin dari Timnas Indonesia, sementara Vietnam berada di posisi ketiga dengan empat poin. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada Senin di Bogor," kupasan di halaman tersebut.

Pada laga di My Dinh malam tadi, Timnas Vietnam berkali-kali membuat pendukungnya tampak geregetan.

Ada upaya yang ditepis kiper Singapura, ada tendangan voli ke arah gawang tamu yang masih melambung, dan sejumlah kans serupa yang tak berujung gol.

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Tim tamu juga tak miskin peluang, terutama di 15 menit sebelum pertempuran berakhir. Namun, skor kacamata pun menjadi kesimpulan laga. (auf/fs/jpnn)

Klasemen dan Jadwal Sisa Penyisihan, Semifinal, dan Final ASEAN Hyundai Cup 2026
Klasemen Grup Piala AFF 2026: Bukan Indonesia yang di Puncak Klasemen Grup Piala AFF 2026: Bukan Indonesia yang di PuncakSabtu, 15 Agustus Semifinal Leg I 2A vs 1B
Minggu, 16 Agustus Semifinal Leg II 2B vs 1A
Selasa, 18 Agustus Semifinal Leg I 1B vs 2A
Rabu, 19 Agustus Semifinal Leg II 1A vs 2B
Sabtu, 22 Agustus Final Leg I
Rabu, 26 Agustus Final Leg II

Cek di sini klasemen, jadwal sisa pertandingan hingga semifinal dan final Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup 2026.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   klasemen Piala AFF 2026  Klasemen Grup Piala AFF 2026  Piala AFF 2026  ASEAN Hyundai Cup 2026  Timnas Indonesia 
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