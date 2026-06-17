Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Austria Menempel Argentina

Rabu, 17 Juni 2026 – 14:40 WIB
Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Austria Menempel Argentina - JPNN.COM
Bagian bawah trofi Piala Dunia FIFA yang terukir para juara sejak 1974. Sebelumnya, Piala Dunia memperebutkan trofi Jules Rimet pada 1930-1970. Foto: Miguel Schincariol/AFP

jpnn.com - SAN FRANCISCO BAY AREA - Austria menempel Argentina di klasemen Grup J Piala Dunia 2026.

Setelah kisah dahsyatnya Lionel Messi bersama Argentina menghantam Aljazair 3-0 pada Rabu (17/6) pagi, Austria juga tak mau ketinggalan.

Austria mengalahkan debutan Piala Dunia, Yordania, 3-1, di San Francisco Bay Area Stadium, Rabu siang WIB.

Baca Juga:

Hasil itu membuat pertemuan Argentina vs Austria di MD2 grup, Selasa (23/6) bakal krusial. (fifa/jpnn)

Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Austria Menempel Argentinafifa

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Rabu, 17/6 pukul 13.00 WIB)
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
Grup E: Jerman vs Curacao 7-1
Grup F: Belanda vs Jepang 2-2
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0
Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1
Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0
Grup G: Belgia vs Mesir 1-1
Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1
Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2
Grup I: Prancis vs Senegal 3-1
Grup I: Irak vs Norwegia 1-4
Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0
Grup J: Austria vs Yordania 3-1

Baca Juga:

Klasemen Grup Piala Dunia 2026
A: 1. Meksiko | 2. Korea | 3. Ceko | 4. Afrika Selatan
B: 1. Swiss | 2. Kanada |3. Qatar | 4. Bosnia Herzegovina
C: 1. Skotlandia | 2. Maroko | 3. Brasil | 4. Haiti
D: 1. Amerika Serikat | 2. Australia | 3. Turki | 4. Paraguay
E: 1. Jerman | 2. Pantai Gading | 3. Ekuador | 4. Curacao
F: 1. Swedia | 2. Jepang | 3. Belanda | 4. Tunisia
G: 1. Selandia Baru | 2. Iran | 3. Belgia | 4. Mesir 
H: 1. Uruguay | 2. Arab Saudi | 3. Spanyol | 4. Tanjung Verde
I: 1. Norwegia 2. Prancis | 3. Senegal | 4. Irak
J: 1. Argentina | 2. Austria. 3. Yordania | 4. Aljazair
K: Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia
L: Inggris, Kroasia, Ghana, Panama
Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.

Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Austria Menempel Argentinafifa

Cek update hasil pertandingan dan klasemen grup Piala Dunia 2026 setelah Austria menang dari Yordania.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   klasemen grup Piala Dunia 2026  Hasil Piala Dunia 2026  Austria  Argentina  Piala Dunia 2026 
BERITA KLASEMEN GRUP PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp