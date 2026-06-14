Klasemen Grup Piala Dunia 2026: Skotlandia di Atas Maroko & Brasil

Minggu, 14 Juni 2026 – 10:36 WIB

jpnn.com - BOSTON - Skotlandia mengalahkan Haiti pada laga Grup C Piala Dunia 2026 di Boston Stadium, Boston, Minggu (14/6) siang WIB.

Skor 1-0, gol semata wayang dalam pertempuran sengit itu dicetak oleh John McGinn pada menit ke-28.

Hasil itu menjadi kemenangan pertama Skotlandia di Piala Dunia sejak 1990.

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Setelah meraih satu kemenangan di fase grup Piala Dunia 1990 di Italia, Skotlandia gagal lulus ke PD 1994.

Kemudian, ikut serta di Piala Dunia 1998. Gak bisa menang.

Skotlandia lalu gagal lulus ke enam edisi PD, sebelum akhirnya mendapat akses ke PD 2026 ini.

Buat Haiti, Piala Dunia 2026 merupakan Piala Dunia pertama mereka sejak 1974.

Pada matchday 2 Grup C Piala Dunia 2026, Skotlandia akan berhadapan dengan Maroko, sedangkan Haiti ketemu Brasil.