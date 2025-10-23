Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Klasemen Liga Champions: 5 Tim Masih Sempurna

Kamis, 23 Oktober 2025 – 09:28 WIB
Klasemen Liga Champions: 5 Tim Masih Sempurna - JPNN.COM
Gelandang Real Madrid Jude Bellingham mendapat arahan dari Pelatih Xabi Alonso di sela laga Real Madrid vs Juventus. Foto: Thomas Coex/AFP

jpnn.com - MADRID - Babak League Phase Liga Champions telah menuntaskan matchday 3 dari delapan matchday.

Setelah tiga pertandingan, tinggal lima tim yang belum terkalahkan, selalu menang, yakni petahana Paris Saint Germain, Bayern Muenchen, Inter Milan, Arsenal, dan Real Madrid.

Real Madrid meraih kemenangan ketiga seusai menjamu Juventus di Santiago Bernabeu, Kamis (23/10) dini hari WIB.

Baca Juga:

Tuan rumah harus bersusah payah mengalahkan tamunya itu, berkat gol semata wayang Jude Bellingham.

Pelatih Real Madrid Xabi Alonso mengatakan dirinya sudah memprediksi bahwa pertandingan akan ketat.

"Ini Liga Champions dan itu Juventus. Percayalah, Anda akan sangat senang jika bisa mengalahkan Juventus, tiga poin, dan mengoleksi sembilan poin dari kemungkinan sembilan. Itu jelas sebuah kebahagiaan," ujar Alonso.

Baca Juga:

Real Madrid menyisakan lima pertandingan lagi di League Phase, yakni di kandang Liverpool, di kandang Olympiacos, menjamu Manchester City, menjamu Monaco, dan di kandang Benfica. (rm/jpnn)

Klasemen League Phase Liga Champions
Klasemen Liga Champions: 5 Tim Masih Sempurna Klasemen Liga Champions: 5 Tim Masih Sempurnaflashscore

Lihat klasemen Liga Champions setelah fase liga menuntaskan tiga dari delapan matchday.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Klasemen Liga Champions  Liga Champions  Real Madrid  Arsenal  Inter Milan  Bayern Muenchen  PSG 
BERITA KLASEMEN LIGA CHAMPIONS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp