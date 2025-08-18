Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Klasemen MotoGP 2025, Jadwal MotoGP Hungaria, dan Pernyataan Marc Marquez

Senin, 18 Agustus 2025 – 07:45 WIB
Klasemen MotoGP 2025, Jadwal MotoGP Hungaria, dan Pernyataan Marc Marquez - JPNN.COM
Marc Marquez bersama tim sebelum start Grand Prix MotoGP Austria. Foto: Erwin Scheriau/APA/AFP

jpnn.com - SPIELBERG - Sulit dibantah bahwa Marc Marquez bakal menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 setelah penampilan sensasionalnya di MotoGP Austria akhir pekan kemarin.

Kemenangan ganda di Red Bull Ring, Spielberg, yakni sprint (12 poin) dan grand prix (25 poin) membuat Marc kini mengoleksi 418 poin, memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan jarak 142 poin dari peringkat kedua Alex Marquez.

Dengan sembilan seri tersisa, termasuk MotoGP Indonesia, siapa yang bisa mengejar Marc Marquez yang sedang super on fire itu.

Baca Juga:

MotoGP Austria merupakan seri pertama setelah libur setengah musim. Sebelum jeda, Marc mencatat lima kemenangan ganda beruntun, yakni dari Aragon, Italia, Belanda, Jerman, dan Ceko. Ditambah memenangi sprint dan grand prix Austria, menjadi enam kemenangan ganda beruntun.

Mungkin rekor (yang bisa lebih panjang) itu bakal sulit disamai di musim-musim mendatang.

"Saya tidak mendapatkan hasil yang berlebihan. Ini perjuangan dan kerja keras tim," kata Marc seperti dikutip dari AS.

Baca Juga:

"Saya akan terus mencoba melanjutkan tren ini, dengan dinamika ini."

"Namun, akan tiba saatnya seseorang akan lebih cepat dari saya. Kemarin (sprint) hampir Alex Marquez, hari ini (grand prix) hampir Fermin Aldeguer."

Lihat klasemen MotoGP 2025 di sini dan simak kata Marc Marquez, ada menyinggung Alex dan Fermin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Klasemen MotoGP 2025  Marc Marquez  MotoGP Hungaria  MotoGP  motogp indonesia 2025  MotoGP Indonesia 
BERITA KLASEMEN MOTOGP 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp