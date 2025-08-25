Klasemen MotoGP 2025: Marc Marquez Pengin Penobatan Juara Dunia di Jepang atau Indonesia
jpnn.com - BALATON - Sulit mencari penggila MotoGP yang tak percaya bahwa Marc Marquez bakal menjadi Juara Dunia 2025.
Dengan delapan seri tersisa, dengan jarak 175 angka dari peringkat kedua, dan dengan performa gila yang belum terhentikan, Marc Marquez seperti hanya tinggal mempertajam dan menciptakan rekor demi rekor saja.
Pengukuhan Marc Marquez menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 tinggal menunggu saja, dalam waktu dekat. Bisa jadi di MotoGP Indonesia 2025.
"Mungkin di Jepang atau Mandalika (Indonesia)," ujar Marc Marquez. (crash/jpnn)
Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.
Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.
Kalender MotoGP 2025
- MotoGP Thailand – Buriram International Circuit – 28 Februari-2 Maret
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
- MotoGP Argentina – Termas de Rio Hondo – 14-16 Maret
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Franco Morbidelli
- MotoGP Amerika Serikat – Circuit of The Americas – 28-30 Maret
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
Race: 1. Francesco Bagnaia | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
- MotoGP Qatar – Lusail International Circuit – 11-13 April
Sprint: 1. Marc Marquez | Alex Marquez | 3. Franco Morbidelli
Race: 1. Marc Marquez | 2. Francesco Bagnaia | 3. Franco Morbidelli
- MotoGP Spanyol – Circuito de Jerez Angel Nieto – 25-27 April
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
Race: 1. Alex Marquez | 2. Fabio Quartararo | 3. Francesco Bagnaia
- MotoGP Prancis – Le Mans – 9-11 Mei
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fermin Aldeguer
Race: 1. Johann Zarco |. Marc Marquez | 3. Fermin Aldeguer
- MotoGP Inggris – Silverstone Circuit – 23-25 Mei
Sprint: 1. Alex Marquez | 2. Marc Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Johann Zarco | 3. Marc Marquez
- MotoGP Aragon – Motorland Aragon - 6-8 Juni
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fermin Aldeguer
Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
- MotoGP Italia – Autodromo Internazionale del Mugello – 20-22 Juni
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
- MotoGP Belanda – Circuit Assen - 27-29 Juni
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Marco Bezzecchi
Race: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Francesco Bagnaia
- MotoGP Jerman – Sachsenring – 11-13 Juli
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Fabio Quartararo
Race: 1. Marc Marquez 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
- MotoGP Ceko – Automotodrom Brno – 18-20 Juli
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Enea Bastianini
Race: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Pedro Acosta
- MotoGP Austria – Red Bull Ring Spielberg – 15-17 Agustus
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Pedro Acosta
Race: 1. Marc Marquez | 2. Fermin Aldeguer | 3. Marco Bezzecchi
- MotoGP Hungaria – Balaton Park – 22-24 Agustus
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Fabio Di Giannantonio | 3. Franco Morbidelli
Race: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. MArco Bezzecchi
- MotoGP Catalunya – Circuit de Barcelona – 5-7 September
