JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Klasemen MotoGP 2025 Setelah Marc Marquez Jadi Juara Dunia

Minggu, 28 September 2025 – 16:52 WIB
Klasemen MotoGP 2025 Setelah Marc Marquez Jadi Juara Dunia - JPNN.COM
Marc Marquez & Gemma Pinto. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - MOTEGI - Marc Marquez menerima tepuk tangan meriah dari insan pers di Motegi setelah memastikan gelar Juara Dunia MotoGP 2025.

Pembalap Spanyol berusia 32 tahun itu mendapat teriakan dari sejumlah awak media yang telah lama mengikuti kariernya.

"GOAT!" Itu merujuk kepada Greatest of All Time.

"Selamat, GOAT."

Keberhasilan Marc Marquez menjadi Juara Dunia MotoGP 2025 ini bukan sekadar prestasi, tetapi bukti bahwa orang yang pernah cedera, patah, berkali-kali operasi, hingga lama istirahat, masih punya peluang menjadi juara. Marc menjadi juara lagi setelah 2019.

Beberapa media di luar, terutama di Spanyol, sudah menyebut Marc salah satu atlet terhebat sepanjang masa.

"Sudahlah. Saya tidak mendengar pujian seperti itu. Saya menikmati momen ini. Saya sudah cukup menangis, rasanya saya benar-benar dehidrasi. Saya merasa damai dengan diri saya sendiri," kata Marc seperti dikutip dari AS.

Ketika ditanya apakah pengin mendedikasikan gelar kesembilannya (di semua kelas) untuk orang lain selain dirinya sendiri, Marc bingung.

Marc Marquez mendapat teriakan dari sejumlah awak media yang telah lama mengikuti kariernya. GOAT.

