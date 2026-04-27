Klasemen MotoGP 2026: Marc Marquez Makin Tertinggal
jpnn.com - JEREZ - Sebelum MotoGP Spanyol, jarak Marc Marquez dengan si pemuncak klasemen Marco Bezzecchi berjumlah 36 poin.
Setelah seri ke-4 MotoGP 2026 itu paripurna di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4) malam WIB, Marc makin tertinggal dari Bezzecchi, 44 poin.
Salah satu penyebab utamanya ialah Marc gagal finis di Grand Prix MotoGP Spanyol, di saat bersamaan, Bezzecchi berada di podium kedua, di bawah adik Marc; Alex Marquez.
Marc yang memenangi sprint, terjatuh pada grand prix saat berada di posisi kedua di belakang Alex.
"Balapan saya berakhir lebih awal, tetapi kami menikmati MotoGP Spanyol dari Kamis hingga hari ini. Sayangnya, balapan saya berakhir lebih cepat. Tidak ada yang perlu dikatakan. Itu sebuah kesalahan. Terkadang hal itu terjadi," tutur Marc Marquez. (crash/jpnn)
Hasil Grand Prix MotoGP Spanyol 2026
Pos Rider Nat Team Time/Diff
1. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 40m 48.861s
2. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +1.903s
3. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +5.796s
4. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +9.229s
5. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +9.891s
6. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +10.614s
7. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +13.039s
8. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +14.411s
9. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +19.778s
10. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +22.431s
11. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +22.799s
12. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +24.867s
13. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +26.871s
14. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +29.532s
15. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +29.899s
16. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +32.921s
17. Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +36.656s
18. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +37.577s
19. Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +44.557s
20. Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +65.023s
Gagal Finis
Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26)
Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP26)
Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26)
MotoGP Spanyol 2026
Jumat (24/4)
Free Practice 1 (Fabio Di Giannantinio)
Practice (Alex Marquez)
Sabtu (25/4)
Free Practice 2 (Pedro Acosta)
Qualifying 1 (Johann Zarco, Pedro Acosta)
Qualifying 2 (Marc Marquez, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio)
Sprint 12 Laps (Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli)
Minggu (26/4)
Warm Up (Alex Marquez)
Grand Prix 25 Laps (Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio)