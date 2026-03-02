Klasemen MotoGP 2026, Pedro Acosta Bisa Menyamai Valentino Rossi

jpnn.com - BURIRAM - Pembalap KTM Pedro Acosta memimpin klasemen MotoGP 2026 berkat finis sebagai juara sprint dan runner up race MotoGP Thailand.

Pengamat MotoGP Neil Hodgson menilai Acosta bak mengirim sinyal kepada semua pembalap kelas utama bahwa tahun ini dia pantas menjadi kandidat juara dunia.

Hodgson pun membandingkan Acosta dengan legenda MotoGP Valentino Rossi.

"Orang-orang sering bertanya kepada saya, ‘Apa yang membuat Valentino Rossi begitu hebat?’ Saya bisa menjawab, ‘Perasaannya (Rossi) terhadap ban depan. Dia benar-benar bisa hidup di batas kemampuan; dia bisa melakukan 25 lap di batas kemampuan'. Itu sepertinya sudah didapatkan Acosta," kata Hodgson.

Acosta memang baru memenangi sprint, belum race/grand prix.

Namun, pertarungan superketat Acosta dengan Marc Marquez selama sprint menunjukkan Acosta lebih percaya diri, dan Hodgson menilai Acosta telah meniru seni balap Valentino Rossi.

Baca Juga: Marco Bezzecchi Juara Race MotoGP Thailand

"Balapan (sprint) yang ketat dan agresif,” kata Hodgson.

"Acosta pernah memberikan pernyataan bahwa dia sudah bisa merasakan bagian depan motor lebih baik, merasakan batasnya. Itu salah satu kelebihan Rossi," imbuhnya.