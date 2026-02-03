Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Klasemen Pekan ke-19 Super League: Atas dan Bawah Panas

Selasa, 03 Februari 2026 – 07:34 WIB
Klasemen Pekan ke-19 Super League: Atas dan Bawah Panas - JPNN.COM
Ilustrasi Super League. Foto: IG semenpadang

jpnn.com - PAREPARE - Hanya 17 gol lahir di pekan ke-19 Super League.

Persaingan keras dan panas di papan atas dan juga bawah membuat laga Super League makin kompetitif.

Itu juga ditambah materi pemain dan tim di putaran kedua yang kebanyakan berbeda dengan putaran pertama.

Baca Juga:

Ada tiga laga di pekan ke-19 yang berakhir tanpa pemenang, termasuk dua pertandingan tak ada gol.

Persib Bandung masih memimpin klasemen, tetapi hanya berjarak satu poin dengan Borneo FC di posisi kedua, tiga poin dengan Persija Jakarta, dan tujuh poin dengan Malut United.

Di papan bawah, tiga tim di kubangan degradasi, yakni Semen Padang, Persijap Jepara, dan Persis Solo juga bersaing ketat pengin sama-sama segera keluar dari zona merah.

Baca Juga:

Pekan ke-20 nanti akan menghadirkan laga-laga krusial, seperti Persib Bandung vs Malut United, PSIM Yogyakarta vs Persis Solo, Bhayangkara FC vs Borneo FC, Bali United vs Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta vs Arema FC. (jpnn/il)

Hasil Pekan ke-19, Klasemen, dan Jadwal Pekan ke-20

Cek hasil pekan ke-19, jadwal pekan ke-20, dan klasemen Super League yang makin ngeri.

