Klasemen Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Tergusur dari Posisi Aman

jpnn.com - Timnas Indonesia kehilangan posisi aman di klasemen Grup A Piala AFF 2026 setelah takluk 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026).

Tiga gol kemenangan The Golden Star Warriors dicetak Nguyen Van Vi pada menit keenam, Nguyen Hai Long (14'), dan Rafaelson (70').

Hasil tersebut membuat Skuad Garuda turun ke peringkat ketiga dengan koleksi enam poin dari tiga pertandingan.

Vietnam Rebut Puncak

Di sisi lain, kemenangan atas Indonesia mengantarkan Vietnam ke posisi teratas klasemen dengan tujuh poin. Skuad asuhan Kim Sang Sik juga menjadi satu-satunya tim di Grup A yang belum kebobolan.

Singapura berada di peringkat kedua dengan tujuh poin, sedangkan Indonesia harus turun ke posisi ketiga.

Laga Terakhir Jadi Penentuan

Kekalahan dari Vietnam membuat peluang Indonesia menuju semifinal belum aman.

Tim asuhan John Herdman kini wajib mengalahkan Singapura pada laga terakhir fase grup jika ingin menjaga asa lolos ke babak empat besar Piala AFF 2026.

Misi tersebut dipastikan tidak mudah. Selain harus bermain di kandang lawan, Garuda juga menghadapi Singapura yang hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan tiket ke semifinal. Sebaliknya, Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain membawa pulang tiga poin.