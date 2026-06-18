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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Klasemen Piala Dunia 2026: Nama-Nama Besar Langsung di Puncak Grup

Kamis, 18 Juni 2026 – 13:04 WIB
Klasemen Piala Dunia 2026: Nama-Nama Besar Langsung di Puncak Grup - JPNN.COM
Suporter Timnas Kolombia di Piala Dunia 2026. Foto: AFP/Yuri CORTEZ.

jpnn.com - Atmosfer Piala Dunia 2026 langsung terasa panas sejak peluit pertama dibunyikan.

Baru satu rangkaian pertandingan fase grup selesai, tetapi peta persaingan sudah menunjukkan kejutan di berbagai grup.

Sebanyak 24 laga telah rampung pada matchday perdana turnamen akbar tersebut.

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Dari rangkaian pertandingan itu, sejumlah hasil tak terduga langsung mewarnai awal perjalanan menuju babak gugur.

Laga pembuka yang mempertemukan Meksiko sebagai tuan rumah dengan Afrika Selatan menjadi sorotan awal.

Julian Quinones mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pertama di Piala Dunia 2026 sekaligus membawa El Tri menang 2-0. 

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Sejak momen itu, pertandingan-pertandingan berikutnya berjalan dengan intensitas tinggi. Total 23 laga lainnya menghadirkan gol, sementara hanya satu duel yang berakhir dengan skor kacamata, yakni Spanyol kontra Cape Verde.

Meksiko, Swiss, Skotlandia, Amerika Serikat, Jerman, Swedia, Selandia Baru, Uruguay, Norwegia, Argentina, Kolombia, dan Inggris tercatat menempati posisi teratas di masing-masing grup mereka.

Atmosfer Piala Dunia 2026 langsung terasa panas sejak peluit pertama dibunyikan.

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TAGS   Piala Dunia 2026  klasemen Piala Dunia 2026  klasemen piala dunia  Piala Dunia 
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