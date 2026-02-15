Klasemen Proliga 2026 Sektor Putri, Bandung BJB Tandamata Masih Terjepit

jpnn.com - Tim voli putri Bandung bjb Tandamata masih belum aman untuk memastikan tiket final four Proliga 2026 meski berhasil menundukkan Medan Falcons.

Cindy Tiara Berliyan dan kolega menang dengan skor 3-1 (24-26, 25-19, 25-18, 25-18) pada laga yang digelar di GOR Utama, Bojonegoro.

Pelatih Bandung bjb Tandamata Risco Herlambang menegaskan timnya belum berada dalam posisi aman kendati meraih kemenangan.

Tim asal Kota Kembang itu menargetkan menyapu bersih kemenangan pada sisa pertandingan demi memastikan tempat di empat besar kompetisi voli kasta tertinggi Tanah Air.

"Kami masih percaya diri bisa ke final four, syaratnya kami harus bisa sapu bersih kemenangan," ujar manajer kelahiran 21 Januari 1972 itu.

Bandung bjb Tandamata untuk sementara masih tertahan di posisi keenam klasemen dengan raihan 12 poin.

Pemilik empat gelar juara itu masih memiliki tiga laga tersisa, salah satunya pada seri Bojonegoro menghadapi Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, Minggu (15/2/2026).

Pertandingan melawan tim asal Kota Pudak tersebut diprediksi tidak mudah mengingat Gresik akan menurunkan skuad terbaiknya, termasuk Oleksandra Bytsenko yang sempat absen karena sakit.