Klasemen Sementara SEA Games 2025: Indonesia di Bawah Tuan Rumah

Selasa, 16 Desember 2025 – 00:10 WIB

jpnn.com, THAILAND - Perolehan medali kontingen Indonesia di tabel klasemen SEA Games 2025 masih tertahan pada peringkat kedua.

Hingga Senin (15/12) pukul 22.00 WIB, Indonesia menambahkan 9 medali emas, 9 perak, dan 11 perunggu.

Perolehan tersebut membuat kontingen Merah Putih telah mengoleksi 181 medali dengan perincian 52 emas, 65 perak, dan 64 perunggu.

Tambahan emas didapatkan dari wushu melalui Patricia Geraldine (Women’s Changguan, Jianshu & Qianshu), dan tim beregu putra (Men’s Duilian Bare - Handed).

Adapun emas lainnya dari wushu hari ini dipersembahkan oleh Tharisa Dea Florentina (Women’s Sanda 56kg), dan Samuel Marbun (Men’s Sanda 65kg).

Pencapaian ini membuat kontingen wushu Indonesia menjadi juara umum SEA Games 2025 dengan koleksi enam emas, enam perak, dan dua perunggu.

Dari cabang olahraga menembak juga menambahkan dua medali melalui Iqbal Raia Prabowo/Arista Putri Darmoyo (Pistol & Rifle di nomor Mixed Team 10m Air Pistol), serta Vincentius Djajadiningrat (Men’s Production Individual).

Angkat besi turut menambahkan perolehan emas Indonesia melalui Rizki Juniansyah yang turun di kelas 79 kg.