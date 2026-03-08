Close Banner Apps JPNN.com
Klasemen Super League: Gusur Persebaya, Persita Masuk Top 5

Minggu, 08 Maret 2026 – 22:31 WIB
Klasemen Super League: Gusur Persebaya, Persita Masuk Top 5
Pasukan Persita Tangerang bersukacita. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - TANGERANG - Persita Tangerang meraih kemenangan penting di pekan ke-25 Super League.

Menjamu Madura United di Indomilk Arena, Sabtu (7/3) malam WIB, Persita si Pendekar Cisadane menang banyak, 4-1.

Kemenangan itu membuat Persita berhak menduduki anak tangga ke-5.

Tiga poin yang diraih dari Madura United itu hadir di saat Malut United dan Persebaya Surabaya gagal memetik kemenangan.

“Kami memulai pertandingan dengan sangat baik dengan energi yang besar. Efisien dalam peluang yang kami miliki. Kami bisa mencetak empat gol di awal pertandingan dan setelah itu kami mengontrol permainan dengan baik, kami bisa mencetak lebih banyak gol,” ujar Pelatih Persita Carlos Pena.

Meski puas dengan hasil, Pena tidak ingin para pemain cepat puas, karena liga akan memasuki masa jeda hampir satu bulan.

Lihat ke mari klasemen Super League setelah Malut United dan Persebaya gagal menang di pekan ke-25.

