Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Klasemen Super League: Sampai Kapan Semen Padang Begitu?

Senin, 10 November 2025 – 09:25 WIB
Klasemen Super League: Sampai Kapan Semen Padang Begitu? - JPNN.COM
Semen Padang vs Borneo FC pada pekan ke-12 Super League. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PADANG – Semen Padang FC kalah lagi. Pada pekan ke-12 Super League, menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (9/11) malam, Kabau Sirah menyerah dengan skor 0-2.

Dua gol kemenangan Borneo FC dicetak oleh Mariano Peralta menit ke-6 dan 62.

Kekalahan ini menjadi hasil buruk ke-8 secara beruntun yang didapat Semen Padang.

Baca Juga:

Itu kekalahan kelima secara beruntun yang didapat di kandang sendiri.

Klasemen Super League: Sampai Kapan Semen Padang Begitu?ileague

“Kami masih belum bisa mendapatkan poin. Memang tim Borneo FC untuk saat ini, jauh lebih bagus dari kami. Materi pemain bagus, pemain asing juga bagus. Mereka mendominasi meski kami sebenarnya ada beberapa peluang, tetapi itu belum cukup untuk melawan tim sebesar Borneo FC,” kata Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic.

Baca Juga:

"Tentu saja kami semua sedih dan tak menginginkan hasil ini. Di putaran kedua nanti, kami harus ada perubahan secara materi,” kata pelatih yang baru menggantikan Eduardo Almeida itu.

Dia juga mengapresiasi dukungan suporter setia Semen Padang FC dalam kondisi yang ada saat ini.

Semen Padang FC menelan kekalahan ke-8 beruntun, lima di antaranya terjadi di kandang sendiri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   klasemen Super League  Super League  Semen Padang  Borneo FC 
BERITA KLASEMEN SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp