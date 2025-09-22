Close Banner Apps JPNN.com
Klasemen Super League Setelah Borneo FC Menyakiti Persis Solo

Senin, 22 September 2025 – 21:30 WIB
Klasemen Super League Setelah Borneo FC Menyakiti Persis Solo
Bintang Borneo FC Mariano Peralta dikepung tiga pemain Persis Solo. Foto: IG borneofc.id

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda masih sempurna hingga pekan ke-6 BRI Super League.

Main lima kali, menang lima kali, termasuk dari dua tim yang sedang viral lantaran penampilannya yang mengasyikkan, yakni PSIM Yogyakarta dan Persijap Jepara.

Borneo FC meraih kemenangan ke-5 di kandang sendiri, di Stadion Segiri, Samarinda, Senin (22/9) malam WIB.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, menang dengan cara yang sangat dramatis dari tamunya Persis Solo.

Sepanjang pertandingan, Borneo lebih banyak menyerang dan membaut peluang emas. Namun, semuanya bisa digagalkan para pemain Persis Solo.

Borneo FC baru mencetak gol pada menit 90+8.

Persis Solo berada di urutan terakhir klasemen Super League, tetapi itu baru sampai pekan ke-6.

