Klasemen Volleyball World Championship 2025 Putri: Jepang & Serbia Ketat

jpnn.com - BANGKOK - Serbia mengawali kampanye mempertahankan gelar di Volleyball World Championship 2025 Putri dengan mulus.

Dua kali juara bertahan itu menang dari Ukraina pada matchday 1 Pool H Volleyball World Championship 2025 di Bangkok, Sabtu (23/8).

Serbia menang 3-0 (25-21, 25-19, 25-17).

Pemain Terbaik atau MVP di dua edisi Volleyball World Championship terakhir, Tijana Boskovic menjadi pencetak angka paling banyak untuk timnya, 18 poin.

“Kami memulai Kejuaraan Dunia dengan cara yang tepat. Pertandingan pertama selalu sulit, tetapi saya pikir kami bermain baik, kami mendominasi dan menang dalam tiga set," kata Boskovic.

"Tim kami sekarang lebih muda dibandingkan dua edisi terakhir, jadi, setiap pertandingan penting bagi kami dan membuat tim berkembang. Senang rasanya bermain dengan lencana juara di seragam kami, tetapi kami tidak merasakan tekanan tambahan untuk itu," imbuhnya.

Rival kuat Serbia di Pool H, Jepang, juga memetik kemenangan telak di MD1.

Jepang mengalahkan Kamerun 3-0 (25-21, 25-17, 25-19). Opposite Miku Akimoto menctak 18 poin, tertinggi di laga tersebut.