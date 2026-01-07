KLB KNPI Tetapkan Saad Budiman Lubis Sebagai Ketua Umum

jpnn.com, JAKARTA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) resmi menetapkan kepemimpinan baru melalui gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) dan sekaligus pelantikan pengurus periode 2026-2029 yang diselenggarakan di Hotel Verwood, Surabaya, Rabu, 7 Januari 2026.

Forum tertinggi organisasi kepemudaan nasional ini memutuskan memberhentikan secara tidak hormat Ali Hanafia dari jabatan Ketua Umum KNPI.

Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan pada pertimbangan serius dari forum peserta kongres.

"Ali Hanafia dinilai telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KNPI tentang Majelis Pemuda Indonesia (MPI) disertai sejumlah tindakan yang dianggap mencederai etika dan moralitas organisasi," ungkap Chaerul Razak, selaku Pimpinan Sidang KLB sekaligus Ketua Umum Pemuda Matahari Bangsa.

Sejumlah pimpinan dan perwakilan OKP (Organisasi Kepemudaan) menyampaikan bahwa pelanggaran tersebut tidak bisa lagi ditoleransi demi menjaga marwah dan kredibilitas KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda secara nasional.

Setelah pembacaan pandangan umum dan pengesahan rekomendasi forum, Kongres Luar Biasa KNPI kemudian menetapkan Saad Budiman Lubis sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI untuk periode 2026–2029.

Penetapan Saad dilakukan secara aklamasi setelah mayoritas peserta sidang memberikan dukungan penuh tanpa adanya calon tandingan.

Sebanyak 71 OKP dan 18 DPD I KNPI Provinsi memberikan dukungan kepada Saad Budiman.