Klinik Hestia Perluas Layanan ke Indonesia melalui The Solitaire Bali

jpnn.com, BALI - Kesadaran perempuan Indonesia terhadap pentingnya kesehatan dan kualitas hidup terus meningkat, termasuk dalam menjaga kesehatan area intim sebagai bagian dari kesejahteraan secara menyeluruh.

Merespons kebutuhan tersebut, Hestia, klinik perawatan area intim wanita asal Korea Selatan, resmi berekspansi ke Indonesia melalui kolaborasi strategis dengan The Solitaire Bali.

Kehadiran Hestia menghadirkan layanan kesehatan dan perawatan area intim berstandar Korea Selatan dengan menggabungkan keahlian medis, teknologi modern, serta pendekatan pelayanan yang personal dan komprehensif.

Hestia yang telah memiliki empat cabang di Korea Selatan, termasuk klinik utama di kawasan Gangnam, Seoul, menawarkan berbagai layanan, seperti vaginal tightening, intimate rejuvenation, intimate whitening, dan sexual wellness enhancement.

Dokter spesialis Hestia Dr. Hye Ri Hong, mengatakan masih banyak perempuan yang menganggap perawatan area intim hanya sebagai kebutuhan estetika.

"Padahal, tubuh perempuan mengalami berbagai perubahan sepanjang hidupnya. Kehamilan dan proses melahirkan, pertambahan usia, gaya hidup aktif, hingga faktor anatomi yang memang berbeda pada setiap perempuan dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang memengaruhi kualitas hidup sehari-hari," ujar Dr. Hye Ri Hong.

Ia menegaskan bahwa perawatan area intim seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan perempuan secara menyeluruh.

"Karena itu, kami percaya bahwa perawatan area intim seharusnya dipandang sebagai bagian dari kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan perempuan secara menyeluruh," katanya.