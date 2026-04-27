Klinik Lapas Merah Mata Palembang Sabet Penghargaan Terbaik Pertama Nasional

jpnn.com, PALEMBANG - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Palembang kembali sukses mengukuhkan posisinya sebagai pionir layanan kesehatan terbaik di lingkungan pemasyarakatan tingkat nasional.

Lapas yang akrab disapa Lapas Merah Mata ini menyabet penghargaan Peringkat Pertama Kategori Klinik Lapas Terbaik tingkat nasional.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, kepada Kepala Lapas Kelas I Palembang, M. Pithra Jaya Saragih, pada puncak peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026.

Kalapas Kelas I Palembang, M. Pithra Jaya Saragih mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan buah dari transformasi panjang dan kerja keras seluruh jajaran dalam memanusiakan warga binaan melalui akses kesehatan yang setara.

“Prestasi ini adalah hasil dari kerja bersama. Yang terpenting adalah bagaimana kami menjaga konsistensi, memperkuat integritas, dan memastikan setiap tugas dijalankan secara profesional sesuai SOP,” kata Pithra, Senin (27/4).

Pithra menjelaskan, manajemen klinik yang mumpuni terbukti mampu menekan angka kesakitan warga binaan secara signifikan.

Pihaknya rutin melakukan skrining kesehatan berkala, mulai dari pemeriksaan penyakit menular hingga kesehatan mental.

“Langkah preventif menjadi kunci. Kami tidak hanya mengobati, tetapi juga menjaga. Ini menjadi motivasi bagi kami di Sumatera Selatan untuk terus memberikan layanan yang humanis dan berintegritas,” tambahnya.