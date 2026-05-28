JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Klub Inggris Menguasai Eropa, Arsenal Jadi Penentu Puncak Kejayaan

Kamis, 28 Mei 2026 – 09:35 WIB
Eberechi Eze merayakan gol Arsenal bersama kapten Buyako Saka. Foto: premierleague

jpnn.com - Klub Inggris menunjukkan dominasinya di kancah sepak bola Eropa pada musim 2025/26. Kini, sorotan mata tertuju kepada Arsenal.

Dua wakil Premier League sukses membawa pulang trofi dari kompetisi Eropa.

Terbaru, Crystal Palace sukses menjuarai UEFA Conference League setelah mengalahkan klub Spanyol Rayo Vallecano.

Gol semata wayang Jean-Philippe Mateta memastikan Palace mengangkat trofi di Red Bull Arena, Leipzig, Kamis (28/5/2026) dini hari WIB.

Gelar tersebut terasa istimewa karena menjadi trofi Eropa pertama dalam sejarah klub, sekaligus diraih pada musim debut mereka di kompetisi antarklub benua biru.

Sebelum itu, Aston Villa lebih dahulu mengamankan gelar Liga Europa setelah menang meyakinkan 3-0 atas Freiburg di Istanbul.

Aston Villa juga menjadi juara pada penampilan perdana di Eropa, sebuah catatan yang tidak sering terjadi.

Dengan dua trofi sudah dikunci, sorotan kini sepenuhnya mengarah ke Arsenal yang menjadi wakil terakhir Inggris di final Liga Champions.

