Klub Prancis Marseille Beri Penghormatan kepada Affan Kurniawan

jpnn.com - Tragedi tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan rantis Brimob saat demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam, mendapat sorotan hingga ke kancah internasional. Klub elite Prancis Olympique Marseille turut menyampaikan penghormatan.

Melalui unggahan di media sosial resmi, Marseille menuliskan nama Affan Kurniawan bersama Gamma Rizkynata Oktafandy dan Moh. Umar Amarudin.

Gamma Rizkynata sendiri merupakan pelajar SMK di Semarang yang ditembak mati oleh polisi pada November 2024, sementara Umar Amarudin menjadi korban pengeroyokan aparat saat demonstrasi di Jakarta kemarin.

Dalam unggahan itu, terpampang pula foto gelandang Marseille Pierre-Emile Hojbjerg sedang memberikan hormat.

https://www.instagram.com/p/DN6Ion5gsO9/

"Gamma. Affan Kurniawan. Moh. Umar Amarudin," tulis akun resmi Marseille.

Gestur ini mendapat tanggapan dari warganet Indonesia yang menilai dukungan Marseille menjadi bentuk solidaritas terhadap korban kekerasan aparat.

Sebelumnya, insiden yang menimpa Affan memicu gelombang kemarahan publik. Para pengemudi ojek online bahkan sempat mendatangi Markas Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat, sebagai bentuk protes atas tindakan represif aparat.