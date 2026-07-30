Klub Promosi Serie A Mulai Bergerak, Emil Audero Segera Punya Klub Baru?

jpnn.com - Masa depan Emil Audero di Como masih diselimuti tanda tanya.

Di tengah belum adanya kepastian dari pelatih Cesc Fabregas, satu klub Serie A mulai bergerak untuk mencoba mendapatkan tanda tangan penjaga gawang Timnas Indonesia tersebut.

Monza menjadi tim terbaru yang dikabarkan serius memantau situasi Emil. Klub promosi Serie A itu bahkan disebut telah membuka komunikasi untuk menjajaki peluang merekrut pemain kelahiran Mataram tersebut.

"Monza menunjukkan ketertarikan kepada mil Audero. Pembicaraan telah dibuka," tulis jurnalis Italia Nicolo Schira pada media sosialnya di x.

Monza Punya Alasan Kuat

Minat Monza diyakini tak lepas dari performa impresif Emil Audero sepanjang musim lalu. Meski hanya berstatus pemain pinjaman di Cremonese, kiper berusia 29 tahun itu mampu tampil konsisten di bawah mistar.

Ironisnya, penampilan gemilang itu belum cukup menyelamatkan Cremonese dari jurang degradasi. Klub tersebut mengakhiri musim di zona merah dan turun ke Serie B.

Menunggu Nasib di Como

Berakhirnya masa peminjaman membuat Emil kembali berstatus pemain Como. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah dirinya akan masuk dalam rencana Cesc Fabregas untuk musim 2026/27.

Situasi itu membuka peluang bagi klub lain untuk masuk. Monza menjadi tim pertama yang dikabarkan mengambil langkah konkret dengan memulai pembicaraan.