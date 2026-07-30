Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Klub Promosi Serie A Mulai Bergerak, Emil Audero Segera Punya Klub Baru?

Kamis, 30 Juli 2026 – 10:39 WIB
Klub Promosi Serie A Mulai Bergerak, Emil Audero Segera Punya Klub Baru? - JPNN.COM
Emil Audero saat menjalani sesi latihan dengan Timnas Indonesia. Foto: Dokumentasi Timnas Indonesia

jpnn.com - Masa depan Emil Audero di Como masih diselimuti tanda tanya.

Di tengah belum adanya kepastian dari pelatih Cesc Fabregas, satu klub Serie A mulai bergerak untuk mencoba mendapatkan tanda tangan penjaga gawang Timnas Indonesia tersebut.

Monza menjadi tim terbaru yang dikabarkan serius memantau situasi Emil. Klub promosi Serie A itu bahkan disebut telah membuka komunikasi untuk menjajaki peluang merekrut pemain kelahiran Mataram tersebut.

Baca Juga:

"Monza menunjukkan ketertarikan kepada mil Audero. Pembicaraan telah dibuka," tulis jurnalis Italia Nicolo Schira pada media sosialnya di x.

Monza Punya Alasan Kuat

Minat Monza diyakini tak lepas dari performa impresif Emil Audero sepanjang musim lalu. Meski hanya berstatus pemain pinjaman di Cremonese, kiper berusia 29 tahun itu mampu tampil konsisten di bawah mistar.

Ironisnya, penampilan gemilang itu belum cukup menyelamatkan Cremonese dari jurang degradasi. Klub tersebut mengakhiri musim di zona merah dan turun ke Serie B.

Baca Juga:

Menunggu Nasib di Como

Berakhirnya masa peminjaman membuat Emil kembali berstatus pemain Como. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah dirinya akan masuk dalam rencana Cesc Fabregas untuk musim 2026/27.

Situasi itu membuka peluang bagi klub lain untuk masuk. Monza menjadi tim pertama yang dikabarkan mengambil langkah konkret dengan memulai pembicaraan.

Masa depan Emil Audero di Como masih belum pasti. Kiper Timnas Indonesia itu menjadi incaran klub promosi Serie A.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Emil Audero  Serie A  Monza  Bursa Transfer  Timnas Indonesia 
BERITA EMIL AUDERO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp