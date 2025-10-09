Kluivert Bangga dengan Pemain Timnas Indonesia: Mereka Bertarung Seperti Singa

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Arab Saudi 2-3 dalam pertandingan Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis dini hari WIB.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan pujian kepada para pemainnya, meskipun timnya kalah. Kluivert menilai para pemain Timnas Indonesia telah menunjukkan semangat juang tinggi meskipun harus menelan kekalahan.

“Hasil ini sangat mengecewakan, tetapi para pemain saya bertarung seperti singa. Saya bangga dengan usaha mereka,” kata Kluivert dalam konferensi pers seusai pertandingan, dikutip dari rekaman audio yang diterima pewarta.

Pelatih asal Belanda itu menilai Timnas Indonesia memulai laga dengan baik, namun kehilangan kendali permainan setelah berhasil unggul terlebih dahulu melalui eksekusi penalti Kevin Diks.

“Kami memulai pertandingan dengan cukup baik, tetapi setelah unggul 1–0, kami kehilangan momentum. Kami tidak menjaga ruang antarlini dengan baik sehingga pemain sayap lawan bisa memanfaatkan celah dan menekan pertahanan kami,” ujarnya.

Kluivert mengatakan gol pertama Arab Saudi menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertandingan. Setelah itu, timnya kesulitan mengembalikan ritme permainan.

Meski menelan kekalahan, Kluivert menyatakan tidak ingin mencari-cari alasan. Dia mengakui sejumlah pemain Indonesia yang bermain di Eropa dan Amerika baru bergabung dua hari sebelum laga, namun hal tersebut disebutnya bukan alasan untuk hasil akhir.

“Saya bukan tipe pelatih yang bersembunyi di balik alasan. Ya, pemain-pemain dari luar negeri baru datang kemarin, dan itu bukan situasi ideal, tetapi kami harus menerimanya,” katanya.

Kluivert menyebut pertandingan berjalan seimbang dan Indonesia hanya kalah tipis dari segi efektivitas.